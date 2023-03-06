«Я вернусь сильнее». Неймар отреагировал на завершение сезона из-за травмы

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар, который пропустит из-за травмы остаток сезона, опубликовал пост в одной из своих социальных сетей.

Неймар Фото: Из соцсетей

«Я вернусь сильнее», — написал бразильский футболист.

Неймар получил травму в игре 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:3), он был заменён в начале второго тайма. Сегодня, 6 марта, пресс-служба парижан сообщила, что нападающему потребуется хирургическое вмешательство по восстановлению связок, чтобы минимизировать риск рецидива травмы. Операция пройдёт в Дохе. Ожидается, что Неймар пропустит от трёх до четырёх месяцев.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провёл за «ПСЖ» 20 встреч, забил 13 голов и стал автором 11 результативных передач.

Самые странные способы, которыми Неймар тратит свои миллионы: