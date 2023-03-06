«Я вернусь сильнее». Неймар отреагировал на завершение сезона из-за травмы
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Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар, который пропустит из-за травмы остаток сезона, опубликовал пост в одной из своих социальных сетей.
Неймар
Фото: Из соцсетей
«Я вернусь сильнее», — написал бразильский футболист.
Неймар получил травму в игре 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:3), он был заменён в начале второго тайма. Сегодня, 6 марта, пресс-служба парижан сообщила, что нападающему потребуется хирургическое вмешательство по восстановлению связок, чтобы минимизировать риск рецидива травмы. Операция пройдёт в Дохе. Ожидается, что Неймар пропустит от трёх до четырёх месяцев.
В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провёл за «ПСЖ» 20 встреч, забил 13 голов и стал автором 11 результативных передач.
Самые странные способы, которыми Неймар тратит свои миллионы:
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