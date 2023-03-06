Динияр Билялетдинов: Дзюба не вызван в сборную России? Ничего удивительного в этом не вижу

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов поделился мнением о расширенном составе сборной России на мартовские сборы.

«Будет очень здорово, если Миранчук и Головин смогут приехать из Европы и помочь сборной России. Не знаю, будут ли в клубе выставлять какие-то препятствия для этого. Но это тоже нужно обязательно учитывать. Но я надеюсь, что ребята деликатно разберутся: может, агенты помогут.

Дзюба не вызван в сборную? Ничего удивительного в этом не вижу», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В расширенный состав сборной попал 41 футболист. Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не был вызван в сборную, несмотря на хет-трик в матче чемпионата России с «Ростовом» (3:1).