Феликс: в «Челси» играют в тот футбол, который мне нравится. Чувствую себя свободно

Форвард «Челси» Жоау Феликс ответил на вопрос о своём будущем в команде, а также рассказал о том, комфортнее ли ему играть за лондонский клуб в сравнении с мадридским «Атлетико».
«Останусь я здесь или нет — будущего никто не знает. Я сосредоточен только на завтрашней игре с «Боруссией». После этого мы не знаем, что произойдёт. Я нахожусь в большом клубе, я счастлив быть здесь.
Уход из «Атлетико» в аренду? Думаю, мне это было нужно. Когда я уходил из «Атлетико», я думал, что это хорошо и для меня, и для них. Думаю, что это была идеальная сделка, чтобы попробовать что-то новое. Я всегда старался изо всех сил, и иногда это не помогало. Так что мне пришлось сменить обстановку, чтобы посмотреть, пойдут ли дела по-другому. Я думаю, что эта аренда важна для меня, и я очень рад играть здесь.
Чувствую ли я больше свободы в «Челси»? Это другой футбол, другая лига. Команды играют в Ла Лиге и Премьер-лиге совершенно по-разному. «Челси» — команда, которая любит атаковать, владеть мячом, доминировать в игре. Так что это тот футбол, в который я люблю играть. Я чувствую себя совершенно свободно, играю здесь так, как мне нравится», — приводит слова Феликса Football.London.
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