Томори рассказал, в чём разница между английским и итальянским футболом

Защитник «Милана» Фикайо Томори, ранее выступавший за лондонский «Челси», объяснил, в чём заключается разница между английским и итальянским футболом.
«В Италии такой ход мыслей: «Окей, вот там нужно быть, когда мяч здесь. Вот в таком положении должно находиться тело. Здесь нужно передать мяч». В Англии можно играть инстинктивно. В Италии от этого приходится отказываться, нужно как можно больше знать, что ты делаешь, как играет команда, куда нужно продвинуть мяч», — приводит слова Томори официальный сайт УЕФА.
Томори является воспитанником «Челси». К «Милану» защитник присоединился в 2021 году. В нынешнем сезоне Фикайо принял участие в 29 матчах команды во всех турнирах.
В среду, 8 марта, «Милан» встретится с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой «Милана» с минимальным счётом.
- 6 марта 2023
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