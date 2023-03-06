«Кремонезе» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Сассуоло» в гостевом матче

«Сассуоло» обыграл «Кремонезе» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Команды встречались на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Финальный свисток главного арбитра Франческо Фурно зафиксировал счёт 3:2.
На 26-й минуте форвард Арман Льоренте открыл счёт, а спустя 15 минут он же ассистировал Давиде Фраттези, который забил второй гол в ворота «Кремонезе». Коллектив из Кремоны сумел отыграть один мяч усилиями Сирила Дессерса, который поразил ворота Андреа Консильи на 62-й, а через 20 минут всё тот же Дессерс оформил дубль и сравнял счёт. Гости не сумели увезти ничью — в компенсированное время Недим Байрами принёс хозяевам три очка — 3:2.
«Сассуоло» набрал 30 очков и поднялся на 13-ю позицию в турнирной таблице. «Кремонезе» (12) – в зоне вылета, на предпоследнем, 19-м месте.
- 6 марта 2023
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