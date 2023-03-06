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«Кремонезе» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Сассуоло» в гостевом матче

«Кремонезе» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Сассуоло» в гостевом матче
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«Сассуоло» обыграл «Кремонезе» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Команды встречались на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Финальный свисток главного арбитра Франческо Фурно зафиксировал счёт 3:2.

На 26-й минуте форвард Арман Льоренте открыл счёт, а спустя 15 минут он же ассистировал Давиде Фраттези, который забил второй гол в ворота «Кремонезе». Коллектив из Кремоны сумел отыграть один мяч усилиями Сирила Дессерса, который поразил ворота Андреа Консильи на 62-й, а через 20 минут всё тот же Дессерс оформил дубль и сравнял счёт. Гости не сумели увезти ничью — в компенсированное время Недим Байрами принёс хозяевам три очка — 3:2.

«Сассуоло» набрал 30 очков и поднялся на 13-ю позицию в турнирной таблице. «Кремонезе» (12) – в зоне вылета, на предпоследнем, 19-м месте.

Италия - Серия А. 25-й тур
06 марта 2023, понедельник. 20:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
3 : 2
Кремонезе
Кремона
1:0 Лорьенте – 26'   2:0 Фраттези – 41'   2:1 Дессерс – 62'   2:2 Дессерс – 83'   3:2 Байрами – 90+2'
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