Виктор Осимхен: верю, что в ближайшие годы Кварацхелия может выиграть «Золотой мяч»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен считает, что его одноклубник, экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия обладает достаточным талантом, чтобы в ближайшем будущем стать обладателем «Золотого мяча».

«Он исключительный парень, я его сразу понял. В раздевалке «Наполи» все любят его не только за его действия на поле, но и за то, как он ведёт себя за пределами стадиона. Я верю, что он имеет возможность выиграть «Золотой мяч» в ближайшие годы, надеюсь, что он принесёт много пользы нашей команде», — приводит слова Осимхена Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 21 матч в Серии А, забил десять голов и стал автором девяти результативных передач. Команда Лучано Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.

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