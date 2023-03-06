Виктор Осимхен: верю, что в ближайшие годы Кварацхелия может выиграть «Золотой мяч»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен считает, что его одноклубник, экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия обладает достаточным талантом, чтобы в ближайшем будущем стать обладателем «Золотого мяча».
«Он исключительный парень, я его сразу понял. В раздевалке «Наполи» все любят его не только за его действия на поле, но и за то, как он ведёт себя за пределами стадиона. Я верю, что он имеет возможность выиграть «Золотой мяч» в ближайшие годы, надеюсь, что он принесёт много пользы нашей команде», — приводит слова Осимхена Tuttomercatoweb.
В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 21 матч в Серии А, забил десять голов и стал автором девяти результативных передач. Команда Лучано Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»
- 7 марта 2023
-
00:48
-
00:39
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:20
-
00:14
- 6 марта 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:38
-
23:37
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
23:00
-
22:50
-
22:49
-
22:40
-
22:28
-
22:21
-
22:15
-
22:12
-
22:05
-
22:05
-
22:03
-
21:56
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:31
-
21:19
-
21:15