Ялланд: когда приехал в «Рубин» к Бердыеву, понял, что ничего не понимаю в футболе

Бывший футболист «Рубина» Йорген Ялланд рассказал историю о своём переходе в казанский клуб, а также поделился впечатлениями о работе с главным тренером Курбаном Бердыевым, который в данный момент возглавляет «Сочи».

«Когда я бегал за «Волеренгу», селекционеры «Зенита» прилетели в Норвегию. Но они хотели посмотреть, как играет на поле Эрик Хаген. Я даже не знал, что кто-то из скаутов приехал на тот матч, но так получилось, что отыграл лучше всех, меня даже признали тогда игроком матча. Тогда «Зенит» хотел подписать и меня, и Эрика.

Но потом произошла необычная ситуация. Из «Рубина» ушли сразу два защитника. Им срочно нужно было закрыть эту позицию. И мне сказали, что нужно ехать в Казань. В те времена президенты «Зенита» и «Рубина» были в дружественных отношениях. Когда в Питере узнали, что Казань в срочном порядке ищет защитника, то предложили им мою кандидатуру. В итоге уехал в «Рубин».

Как мне работалось под руководством Бердыева? Я до этого уже поиграл в футбол на уровне еврокубков, играл с «Ньюкаслом» за «Волеренгу», думал, что разбираюсь в футболе достаточно хорошо. Но приехал к Курбану и понял, что не понимаю ничего. В «Рубине» он научил меня играть в футбол по-новому. У меня полностью поменялся взгляд на многие вещи. Так детально, как мы разбирали соперников, я больше нигде встречал ни у одного тренера. Теория, тактика, психология — Курбан всему уделял повышенное внимание», — приводит слова Ялланда «Евро-Футбол.Ру».