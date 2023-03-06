Учительница в Аргентине успокоила класс, упомянув Месси и Мбаппе

В Аргентине учительница во время урока использовала интересный способ, чтобы успокоить детей во время урока. Когда в классе стало шумно, она сказала: «Кто продолжит болтать, тот считает, что Мбаппе лучше Месси». Это оказало должный эффект: в помещении моментально воцарилась тишина.

Футболисты «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе противостояли друг другу в финальном матче чемпионата мира в Катаре в составе сборных Аргентины и Франции соответственно. Игра завершилась победой южноамериканцев: в основное и дополнительное время команды не определили сильнейшего, а в серии пенальти удачливее была Аргентина – 4:2. В главной игре турнира Месси сделал дубль, а Мбаппе – хет-трик. Капитан аргентинцев получил приз как самый ценный игрок турнира, французский форвард стал лучшим бомбардиром первенства планеты.