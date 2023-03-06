Фернандеш не будет наказан за толчок арбитра в матче с «Ливерпулем»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не столкнётся с мерами со стороны Футбольной ассоциации после того, как толкнул арбитра в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:7). Об этом сообщает Sky Sports.
При счёте 0:5 Бруну толкнул рукой в спину проходившего рядом бокового арбитра. Футбольная ассоциация не будет выносить игроку наказание. Эпизод был замечен бригадой судей и не был включён в отчёт о матче.
«Манчестер Юнайтед» проиграл с антирекордным для себя счётом в истории английской Премьер-лиги. По итогам 25 матчей команда Эрика тен Хага продолжает занимать третью строчку турнирной таблицы с 49 очками. «Ливерпуль» находится на пятом месте в чемпионате Англии, набрав 42 очка.
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