Нагельсман рассказал, за счёт чего «Бавария» может пройти «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман объяснил, за счёт чего команда может пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«У нас очень хорошая командная структура. Мы все хотим пройти очень далеко в Лиге чемпионов. В противостоянии таких тяжеловесов, как «Бавария» и «ПСЖ», форма в конкретный день всегда решает исход. У команд одинаковый уровень, если говорить об отдельных игроках. Оба клуба имеют настоящих звёзд в своих составах. Тем не менее наши игроки имеют хорошее представление о том, как взаимодействовать друг с другом», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт клуба.
Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта. В первом матче «Бавария» одержала победу с минимальным счётом.
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