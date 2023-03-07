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Bild: «Ганновер» расторгнет контракт с Ондуа после его заявления

Bild: «Ганновер» расторгнет контракт с Ондуа после его заявления
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В «Ганновере» остались недовольны тем, что камерунский защитник команды Гаэль Ондуа рассказал о причинах, по которым не играет за команду после чемпионата мира в Катаре. Напомним, Ондуа, который имеет паспорт РФ, на мировом первенстве выступал в бутсах с российским флагом.

По информации BILD, агент камерунца Вадим Васильев прибудет в Ганновер, чтобы обсудить досрочное расторжение контракта своего клиента с клубом. Действующее соглашение рассчитано до ближайшего июня. Сообщается, что Ондуа получит сумму в размере € 200 тыс.

Кроме того, по информации издания, камерунец мог покинуть команду, но не захотел перейти в «Цюрих», также в его услугах были заинтересованы французские «Сошо» и «Осер».

Маркус Манн, спортивный директор «Ганновера», заявил: «Это предел. Теперь ему нужно выполнить свои обязанности».

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