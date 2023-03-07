«Осасуна» и «Сельта» сыграли вничью в матче 24-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 7 марта, завершился заключительный матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Осасуна» принимала «Сельту». Встреча прошла на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучал в 23:00 мск. Команды не смогли выявить победителя в этой встрече и сыграли вничью — 0:0.
«Осасуна» по итогам встречи набрала 34 очка и поднялась на восьмое место турнирной таблицы испанского чемпионата, сместив на позицию ниже «Атлетик» из Бильбао. «Сельта» опередила в таблице «Эспаньол» и теперь занимает 12-ю строчку Ла Лиги.
В следующем туре «Осасуна» сыграет в гостях с «Валенсией», а «Сельта» дома примет «Райо Вальекано». Оба матча пройдут в субботу, 11 марта.
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