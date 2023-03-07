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В Турции болельщики кидали в игроков соперника петарды и ножи. Матч доиграли до конца

Во время матча второго дивизиона чемпионата Турции между «Бурсаспором» и «Амедспором» болельщики хозяев на протяжении всей игры закидывали игроков гостей различными предметами, в число которых входили петарды и даже ножи, сообщает The Sun.

«Амедспор» представляет город Диарбекир, где проживает курдское большинство. Это обстоятельство и стало причиной конфликта. Болельщики хозяев в течение всего матча скандировали антикурдские выкрики.

После игры «Амедспор» в социальных сетях опубликовал видео и назвал произошедшее «нападением» «Бурсаспора». В клубе сообщили, что игроки и персонал команды в подтрибунных помещениях подверглись атакам со стороны местных сотрудников службы безопасности и полицейских.

Несмотря на царивший хаос, игра состоялась и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.