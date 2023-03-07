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Каземиро получил травму в матче с «Ливерпулем»

Каземиро получил травму в матче с «Ливерпулем»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро получил травму в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:7). Об этом сообщает ESPN.

Каземиро был заменён на 77-й минуте встречи при счёте 0:5. Вместо него на поле вышел Марсель Забитцер. Сообщается, что медицинский персонал оценит состояние Каземиро перед домашним матчем с «Бетисом» в 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится в четверг, 9 марта. Стартовый свисток на стадионе «Олд Траффорд» – в 23:00 мск.

«Манчестер Юнайтед» проиграл с антирекордным для себя счётом в истории английской Премьер-лиги. По итогам 25 матчей команда Эрика тен Хага продолжает занимать третью строчку турнирной таблицы с 49 очками. «Ливерпуль» находится на пятом месте в чемпионате Англии, набрав 42 очка.

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