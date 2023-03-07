«Брентфорд» обыграл «Фулхэм» и продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 12 матчей

Завершился матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Брентфорд» принимал «Фулхэм». Встреча прошла в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе «Брентфорда» отличились Итан Пиннок, Айван Тони и Матиас Йенсен.
За «Фулхэм» забивали Манор Соломон и Карлос Винисиус.
Таким образом, «Брентфорд» продлил серию без поражений до 12 матчей (шесть ничьих и шесть побед). «Фулхэм», в свою очередь, прервал четырёхматчевую серию без поражений.
На данный момент «Брентфорд» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 38 очков. «Фулхэм», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 39 очков.
В следующем туре «Брентфорд» сыграет с «Эвертоном», а «Фулхэм» встретится с «Арсеналом».
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