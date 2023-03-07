Нкунку получил повреждение и может пропустить ответный матч с «Манчестер Сити»
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Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку может пропустить матч с «Манчестер Сити».
25-летний форвард получил лёгкое растяжение мышц бедра в матче с «Боруссией» Дортмунд в 23-м туре Бундеслиги и был заменён на 84-й минуте. «Ред Булл» сообщил, что какое-то время француз проведёт в резерве.
Как сообщает The Athletic, участие лучшего бомбардира команды в матче с «Манчестер Сити» находится под вопросом. Команды проведут ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов 14 марта. В первой зафиксирована ничья – 1:1.
11 марта «Лейпциг» встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией».
Ближайшим летом Кристофер Нкунку перейдёт в «Челси». Трансфер подтвердил спортивный директор «РБ Лейпциг».
Камавинга нанёс травму Нкунку на тренировке сборной Франции:
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