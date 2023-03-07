Тен Хаг пытался разозлить игроков «МЮ», показывая нарезки матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг показывал футболистам своего клуба нарезки с матча 26-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», где его команда потерпела разгромное поражение со счётом 0:7, сообщает Daily Mail.

По данным источника, тен Хаг таким образом пытался разозлить футболистов «Манчестер Юнайтед». Также тен Хаг сказал футболистам, что у них будет больше занятий с Рейниром Керсом, голландским спортивным психологом, которого привёл в клуб сам специалист.

Разгромный счёт в матче с «Ливерпулем» стал для «Манчестер Юнайтед» антирекордным в истории английской Премьер-лиги.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 49 очков. В следующем туре команда сыграет с «Саутгемптоном». Матч состоится 12 марта.

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023: