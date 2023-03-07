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В «МЮ» раздражены поведением Фернандеша и могут лишить его капитанской повязки

В «Манчестер Юнайтед» были недовольны поведением капитана клуба Бруну Фернандеша во время матча 26-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:7), сообщает Daily Mail.

По данным источника, Фернандеш подвергся резкой критике за своё поведение в последнем матче. В частности, многие были раздражены тем, что Бруну проигнорировал болельщиков клуба, уходя с поля.

Также по ходу матча он толкнул главного арбитра встречи.

Многих в «Манчестер Юнайтед», включая игроков, раздражало поведение Фернандеша. Отмечается, у португальца могут забрать капитанскую повязку.

В нынешнем сезоне АПЛ Фернандеш принял участие в 24 матчах, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 49 очков.

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