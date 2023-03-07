Каррагер: даже когда «Ливерпуль» набирает обороты, это уже не та команда прежних лет

Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер высказался о «Ливерпуле» после победы команды в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (7:0).
«Я бы не сказал, что это возвращение «Ливерпуля». Но во втором тайме с «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль» был похож на команду, которая была два или три года назад. Даже в последнее время, когда «Ливерпуль» набирает обороты, это уже не тот «Ливерпуль» прежних лет, и я думаю, что до него будет трудно добраться, потому что стандарты были очень высоки. Я думаю, что эта победа вселяет в всех уверенность в том, что «Ливерпуль» может попасть в четвёрку лучших, потому что в последние несколько месяцев после чемпионата мира, я думаю, большинство болельщиков не думали, что они попадут в топ-4», — приводит слова Каррагера Daily Mail.
На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 42 очка.
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