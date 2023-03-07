Сотрудников «МЮ» заверили, что вопрос о продаже клуба решится до конца сезона

Ситуация с собственниками «Манчестер Юнайтед» прояснится до конца текущего сезона.
Как сообщает ESPN, сотрудников клуба заверили, что ясность в вопросе продажи клуба наступит до лета. Это рассматривается как сигнал о том, что семья Глейзеров, владеющая «Юнайтед», готова пойти на уступки в цене, хотя изначально требовала £ 6 млрд. В общих чертах соглашение с покупателями может быть достигнуто к концу апреля.
Банк The Raine Group, выступающий в качестве посредника, дал претендентам понять, что Глейзеры отдают приоритет предложениям о полном выкупе «МЮ». Как минимум два американских фонда изъявили желание приобрести миноритарный пакет акций.
Утверждается, что из членов семьи, владеющей «МЮ», больше всех сомневаются в необходимости продажи Джоэл и Аврам.
Фергюсон и игроки «Ман Юнайтед» поздравили де Хеа с рекордом:
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