Мбаппе отдал памятную футболку игроку «Нанта», у которого умерла дочь

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подарил свою футболку, в которой он установил рекорд результативности в составе клуба, игроку «Нанта» Игнатиусу Ганаго, у которого две недели назад умерла дочь, сообщает Goal.
Напомним, форвард отличился в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (4:2). Мбаппе забил 201-й гол в своём 247-м матче за клуб и обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.
Килиан Мбаппе стал футболистом «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Монако». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 22 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 3 результативные передачи. Также на его счету семь голов в семи матчах в Лиге чемпионов.
Учительница в Аргентине успокоила класс, упомянув Месси и Мбаппе
- 7 марта 2023
-
04:40
-
04:38
-
04:35
-
04:25
-
04:17
-
03:20
-
03:16
-
02:46
-
02:22
-
02:09
-
02:08
-
01:58
-
01:49
-
01:46
-
01:24
-
00:57
-
00:52
-
00:48
-
00:39
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:20
-
00:14
- 6 марта 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:38
-
23:37
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
23:00
-
22:50