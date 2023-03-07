Мбаппе отдал памятную футболку игроку «Нанта», у которого умерла дочь

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подарил свою футболку, в которой он установил рекорд результативности в составе клуба, игроку «Нанта» Игнатиусу Ганаго, у которого две недели назад умерла дочь, сообщает Goal.

Напомним, форвард отличился в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (4:2). Мбаппе забил 201-й гол в своём 247-м матче за клуб и обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.

Килиан Мбаппе стал футболистом «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Монако». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 22 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 3 результативные передачи. Также на его счету семь голов в семи матчах в Лиге чемпионов.

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