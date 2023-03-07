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В «Тоттенхэме» заинтересованы в голкипере «Ювентуса» Войцехе Щенсны

В «Тоттенхэме» заинтересованы в голкипере «Ювентуса» Войцехе Щенсны
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Спортивный директор «Тоттенхэм Хотспур» Фабио Паратичи хочет подписать голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом сообщается, что сам вратарь не намерен покидать «Ювентус». Также он является важным игроком для главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри.

Отмечается, Паратичи заинтересован в Щенсны, однако сам вратарь на данный момент категорично отказался обсуждать переговоры с лондонским клубом.

Напомним, Щенсны выступает за «Ювентус» с 2017 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 13 млн. В нынешнем сезоне польский голкипер принял участие в 24 матчах, в которых пропустил 26 голов и 12 матчей отстоял на ноль.

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