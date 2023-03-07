Агент Рафаэла Леау предложил «Реалу» подписать игрока

Агент Жорже Мендеш предложил «Реалу» подписать вингера «Милана» Рафаэла Леау.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, переговоры португальца с «россонери» о новом контракте приостановлены. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2024 года. В январе Леау отклонил предложение «Милана». Игрок искренне любит клуб, но сделанное предложение его не устроило.

Около месяца назад агент Жорже Мендеш встречался с представителями «Реала», чтобы узнать, заинтересован ли клуб из Мадрида в игроке. Крайне маловероятно, что испанский клуб захочет подписать Леау – на его позиции в команде играет Винисиус Жуниор. Кроме того, у «Реала» есть другие планы на лето – например, трансфер Джуда Беллингема из «Боруссии».

В этом сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана»: