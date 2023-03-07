«Спартак» выкинули из гонки с «Зенитом», а Дзюба — полубог. ПЛН #28

Представляем 28-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. РПЛ вернулась после продолжительной зимней паузы и сразу же подарила множество ярких моментов! Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 18-й тур чемпионата: скандальный матч «Спартака», хет-трик Артёма Дзюбы, удивительное поражение ЦСКА и другие подробности.
Аудиоверсия этого выпуска: https://premer-liga-nespravedlivosti.podster.fm/e/294065/spartak-vikinuli-iz-gonki-s-zenitom-a-dzyuba-polubog-premer-liga-nespravedlivosti-28
Телеграм-канал Миши: https://t.me/christmas_football
Инсайды от Андрея: https://t.me/punkinside
Таймкоды:
0:00 — Всем привет! У нас рекордное вступление
0:48 — Андрей, где футболка Дзюбы?!
1:38 — Катастрофа с посещаемостью из-за Fan ID
5:41 — Какой же у «Спартака» непредсказуемый состав!
7:05 — Теория Миши про Абаскаля
7:42 — С Дуарте пока что-то не так. Надо ли было его удалять?
9:21 — Традиционный респект Гончаренко
11:03 — Что с Промесом?
11:46 — Извините, но мы про судейство
16:30 — Андрей рассказывает, как Абаскаль отреагировал на ничью с «Уралом»
17:02 — Гениальная цитата Соболева
17:42 — Теперь чемпионская интрига точно всё?
18:55 — Полиция моды в здании! Обсуждаем форму «Зенита»
20:28 — Россиянин Малком разрывает РПЛ
21:16 — Бразильский новичок «Зенита» — шок
23:10 — Что это такое исполнил Кузяев?
24:15 — У Миши претензии к «Пари НН»
25:29 — «Ростов» провально начал весну. Фишка Карпина?
26:52 — Хет-трик Дзюбы — величие
29:00 — «Локомотив» не вылетит!
31:40 — Очень грустная новость из «Локомотива»
33:03 — «Динамо» и «Крылья» сыграли в третий раз подряд. Странный матч
35:05 — Шунин «поплыл»
37:15 — Йоканович выиграл у Осинькина заменами
39:12 — Нудные ЦСКА и «Сочи»
42:00 — Бердыев с ноги открыл дверь в РПЛ. Забил даже Джорджевич!
44:04 — ЦСКА поплатился за отсутствие трансферов
46:52 — «Краснодар» и «Торпедо». Матч-качели!
50:04 — Прощаемся
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