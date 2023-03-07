«Спартак» выкинули из гонки с «Зенитом», а Дзюба — полубог. ПЛН #28

Представляем 28-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. РПЛ вернулась после продолжительной зимней паузы и сразу же подарила множество ярких моментов! Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 18-й тур чемпионата: скандальный матч «Спартака», хет-трик Артёма Дзюбы, удивительное поражение ЦСКА и другие подробности.

Аудиоверсия этого выпуска: https://premer-liga-nespravedlivosti.podster.fm/e/294065/spartak-vikinuli-iz-gonki-s-zenitom-a-dzyuba-polubog-premer-liga-nespravedlivosti-28

Телеграм-канал Миши: https://t.me/christmas_football

Инсайды от Андрея: https://t.me/punkinside

Таймкоды:

0:00 — Всем привет! У нас рекордное вступление

0:48 — Андрей, где футболка Дзюбы?!

1:38 — Катастрофа с посещаемостью из-за Fan ID

5:41 — Какой же у «Спартака» непредсказуемый состав!

7:05 — Теория Миши про Абаскаля

7:42 — С Дуарте пока что-то не так. Надо ли было его удалять?

9:21 — Традиционный респект Гончаренко

11:03 — Что с Промесом?

11:46 — Извините, но мы про судейство

16:30 — Андрей рассказывает, как Абаскаль отреагировал на ничью с «Уралом»

17:02 — Гениальная цитата Соболева

17:42 — Теперь чемпионская интрига точно всё?

18:55 — Полиция моды в здании! Обсуждаем форму «Зенита»

20:28 — Россиянин Малком разрывает РПЛ

21:16 — Бразильский новичок «Зенита» — шок

23:10 — Что это такое исполнил Кузяев?

24:15 — У Миши претензии к «Пари НН»

25:29 — «Ростов» провально начал весну. Фишка Карпина?

26:52 — Хет-трик Дзюбы — величие

29:00 — «Локомотив» не вылетит!

31:40 — Очень грустная новость из «Локомотива»

33:03 — «Динамо» и «Крылья» сыграли в третий раз подряд. Странный матч

35:05 — Шунин «поплыл»

37:15 — Йоканович выиграл у Осинькина заменами

39:12 — Нудные ЦСКА и «Сочи»

42:00 — Бердыев с ноги открыл дверь в РПЛ. Забил даже Джорджевич!

44:04 — ЦСКА поплатился за отсутствие трансферов

46:52 — «Краснодар» и «Торпедо». Матч-качели!

50:04 — Прощаемся