«Рома» выпустила шарфы с изображением флага Украины

«Рома» объявила о выпуске специальных клубных шарфов в поддержку Украины. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

На них расположены сине-жёлтое сердце, эмблема римлян и надпись AS ROMA. Такое же сине-жёлтое сердце было на форме «Ромы» в матче «Ювентусом» в последнем матче команды в Серии А.

Они созданы в рамках партнёрства клуба с Агентством ООН по делам беженцев. Шарфы продавали во время матча с Ювентусом 5 марта. ООН получит вырученные средства для отправки помощи в Украину. Эти шарфы были на трибунах у группы фанатов во время матча с «Ювентусом». Болельщики вывесили баннер «Согреем сердце, согреем Украину».

Напомним, после 25 туров «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, имея в своём активе 47 очков.

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