Тренер «Боруссии» Терзич: «Челси» не успел интегрировать новичков

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о грядущем матче с лондонским «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не думаю, что форма команд не будет играть роли. Это игра на вылет, а у нас небольшое преимущество. Мы хорошо изучили соперника, знаем, какие у него есть качества. В последние несколько недель «Челси» не набирал очки там, где этого заслуживал. Они были очень активны на трансферном рынке и не успели интегрировать новичков, на что ушло несколько недель. У нас есть шанс попасть в восьмерку лучших команд Европы», — приводит слова Терзича Hellweger Anzeiger.

Матч «Челси» — «Боруссия» состоится сегодня. Начало встречи в 22:00 мск. Первый матч между командами закончился минимальной победой немецкого клуба.

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