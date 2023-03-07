Вингер «Шахтёра»: надеюсь на поддержку наших людей в Варшаве в матче с «Фейеноордом»

Украинский вингер «Шахтёра» Александр Зубков высказался о грядущем матче своего клуба с «Фейеноордом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы ещё не разобрали «Фейеноорд». Думаю, непосредственно с завтрашнего дня будем готовиться к следующему матчу. Лишь знаю, что они, кажется, на первом месте в чемпионате Нидерландов.

Такая сильная команда, они разыгрывают очень много комбинаций, играют высоко. Надеюсь на поддержку наших людей в Варшаве и всей аудитории», — приводит слова Зубкова официальный YouTube-канал клуба.

Первый матч 1/8 Лиги Европы между «Шахтёром» и «Фейеноордом» состоится в четверг, 9 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 мск.

Учительница в Аргентине успокоила класс, упомянув Месси и Мбаппе