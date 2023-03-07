«Интер» хочет подписать защитника «Барселоны» Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити, на правах аренды выступающий за «Лечче», попал на радары итальянского топ-клуба. В услугах 29-летнего француза заинтересован миланский «Интер», информирует Mundo Deportivo.
Сообщается, что «Интер» уже связался с «Барселоной» по поводу возможного трансфера Юмтити. В Испании Самуэль не смог проявить себя, но в скромном итальянском «Лечче» француз реанимировал свою карьеру.
Добавим, что итальянское издание La Gazzetta dello Sport также сообщает об интересе к Юмтити со стороны итальянских грандов.
Действующее соглашение Юмтити с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Француз, выступающий за каталонцев с 2016 года, продлил свой контракт с клубом в январе, согласившись на понижение зарплаты. Ранее наставник «Барселоны» Хави заявил, что не рассчитывает на Юмтити в ближайшее время.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видео:
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