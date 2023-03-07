Писарский — о трёх матчах с «Динамо»: на последний слова были не нужны, только мотивация

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский подвёл итоги серии из трёх матчей с московским «Динамо».
«Как освоился в «Крыльях»? Всё отлично, хороший коллектив, тренерский штаб. Все приняли тепло. Почему не вышел в стартовом составе на «Динамо»? Ну да, Осинькин прав, часто били по ногам, икру забили, голеностоп чуть промяли, пятку отбил. Свои проблемы были, поэтому решили с тренерским штабом, что выйду со скамейки запасных. Возможно, если бы выигрывали, не вышел бы на поле, но счёт был 0:0. Тяжёлая игра, надеялись, что выйду и помогу, но чуть-чуть не удалось.
Три матча с «Динамо»? Мне кажется, на последний уже не надо было ничего говорить, знали, с кем играем, чуть ли не каждого игрока. Там слова были не нужны, только мотивация, но нам немного не повезло», — сказал Писарский в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 7 марта 2023
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