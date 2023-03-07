Главный тренер «Рубина» объяснил, почему Дзагоев не попал в основу на матч с «Кубанью»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев объяснил, почему полузащитник Алан Дзагоев не вышел в стартовом составе казанцев на матч 21-го тура Мелбет Первой лиги с «Кубанью» (2:1). Хавбек появился на поле на 60-й минуте встречи.

«У нас не будет одного стартового состава из 11 человек. У нас постоянно, в зависимости от соперника, в зависимости от состояния футболистов, в зависимости от поля, будет играть обойма из 20 человек, сколько заявлено. Будем использовать и молодых ребят, которые лимитчики, поэтому ничего страшного. Мы такое решение приняли, сегодня отыграли в таком составе, и была стратегия определённая, чтобы Алан вышел, когда уже соперник немножко подустанет, чтобы мяч опустить вниз. Догадывались, что будет много борьбы в первые минуты, ну так оно и произошло в принципе. Это выбор тренеров, ребята к этому спокойно относятся, все заряжены на выполнение общей задачи», — приводит слова Уткульбаева пресс-служба казанского клуба.