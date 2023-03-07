Владимир Писарский объяснил решение перейти в «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о своём выборе самарской команды в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона форвард провёл в «Оренбурге», забив 14 голов в 17 матчах Российской Премьер-Лиги.

«Почему выбрал «Крылья»? Хотел для себя новую страницу. В Самаре понравилась команда, нравится стиль игры, работа Осинькина. Уже говорил, что в «Оренбурге» многого добился, хотел попробовать себя в новой команде. Если смогу, значит, не случайность, а стабильность. Мне говорили, что с Осинькиным приятно работать, а с «Крыльями» игроки идут только вверх, а не вниз», — сказал Писарский в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Владимир Писарский является одним из трёх лучших бомбардиров РПЛ вместе с Малкомом и Квинси Промесом. Легионер «Зенита» располагается выше за счёт того, что не забил ни мяча с пенальти.