Писарский подтвердил, что приготовил интересное празднование на матч с ЦСКА
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что у него готово интересное празднование забитого мяча на матч с ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Матч с ЦСКА? Да, будет интересное празднование, дай бог, забью гол и вы, и зрители увидите», — cказал Писарский ведущим «Коммент.Шоу».
Встреча ЦСКА — «Крылья Советов» состоится 12 марта на стадиона «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.
27-летний Писарский начал нынешний сезон в составе «Оренбурга». В 18 матчах чемпионата России форвард забил 14 голов и является лучшим бомбардиром турнира вместе с Квинси Промесом из «Спартака» и Малкомом из «Зенита». Бразилец находится выше за счёт того, что не забил ни одного мяча с 11-метровой отметки.
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