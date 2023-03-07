Писарский подтвердил, что приготовил интересное празднование на матч с ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, что у него готово интересное празднование забитого мяча на матч с ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч с ЦСКА? Да, будет интересное празднование, дай бог, забью гол и вы, и зрители увидите», — cказал Писарский ведущим «Коммент.Шоу».

Встреча ЦСКА — «Крылья Советов» состоится 12 марта на стадиона «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

27-летний Писарский начал нынешний сезон в составе «Оренбурга». В 18 матчах чемпионата России форвард забил 14 голов и является лучшим бомбардиром турнира вместе с Квинси Промесом из «Спартака» и Малкомом из «Зенита». Бразилец находится выше за счёт того, что не забил ни одного мяча с 11-метровой отметки.