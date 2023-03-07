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Появилось фото мяча для финала Лиги чемпионов этого сезона. Он выполнен в турецком стиле

Появилось фото мяча для финала Лиги чемпионов этого сезона. Он выполнен в турецком стиле
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В социальных сетях Лиги чемпионов УЕФА был презентован официальный мяч для финала турнира в сезоне-2022/2023. Напомним, решающий матч этого розыгрыша ЛЧ пройдёт в Турции, поэтому и за основу дизайна мяча взяты национальные турецкие мотивы.

Фото: Соцсети Лиги чемпионов

Необычный дизайн мяча был положительно воспринят болельщиками в соцсетях. Люди стали оставлять положительные комментарии под фото: «Один из лучших мячей ЛЧ за всё время!», «Невероятное отражение турецкой культуры» и т. п.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал дизайн мяча. Часто встречаются комментарии о том, что мяч выполнен скорее в иранском или персидском стиле, нежели в турецком.

Отметим, что финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Стамбуле на арене «Олимпийский стадион имени Ататюрка». Матч запланирован на 10 июня 2023 года.

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