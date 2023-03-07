В «Ганновере» сообщили, что Ондуа не проходит в состав по спортивному принципу

Камерунский защитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, имеющий российский паспорт, не попадает в состав немецкой команды по спортивным причинам. Об этом сообщили представители клуба. Напомним, ранее футболист заявил, что не выступает за «Ганновер» после чемпионата мира в Катаре. На мировом первенстве Ондуа выступал в бутсах с российским флагом.

«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами. Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй Бундеслиге — он не смог ими воспользоваться. С игроком неоднократно говорили о его ситуации и несколько раз откровенно сообщали спортивную оценку», — приводит слова пресс-службы «Ганновера» ТАСС.

После заявления игрока появилась информация, что клуб Ондуа разорвёт с ним контракт, действие которого истекает ближайшим летом.