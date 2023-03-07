Тренер «Родины-2» Франк Артига: в «Барселоне» я достиг потолка

Бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Франк Артига, который недавно возглавил «Родину-2», поделился мнением, что не сумел бы пробиться в главную команду сине-гранатовых.

«У меня многое получилось, но работой с юношеской командой «Барселоны» я достиг потолка в Каталонии. Сам факт, что человеку не из системы «Барселоны» в итоге доверили подводить будущих мировых звёзд — моя большая победа.

Пробиться в главную команду? Я реалист. Даже внутри системы клуба между мной и другими тренерами, которые вписали своё имя в историю «Барсы» как игроки, выбор, скорее всего, очевиден. Плюс мне просто стало интересно, чего я стою в тренерском плане за пределами системы сине-гранатовых», — приводит слова Артиги Sport24.