Тренер «Родины-2» Франк Артига: в «Барселоне» я достиг потолка
Поделиться
Бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Франк Артига, который недавно возглавил «Родину-2», поделился мнением, что не сумел бы пробиться в главную команду сине-гранатовых.
«У меня многое получилось, но работой с юношеской командой «Барселоны» я достиг потолка в Каталонии. Сам факт, что человеку не из системы «Барселоны» в итоге доверили подводить будущих мировых звёзд — моя большая победа.
Пробиться в главную команду? Я реалист. Даже внутри системы клуба между мной и другими тренерами, которые вписали своё имя в историю «Барсы» как игроки, выбор, скорее всего, очевиден. Плюс мне просто стало интересно, чего я стою в тренерском плане за пределами системы сине-гранатовых», — приводит слова Артиги Sport24.
Новость по теме«Родина» обыграла «Шинник» в матче 21-го тура Первой лиги
Комментарии
- 7 марта 2023
-
12:53
-
12:46
-
12:42
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
12:15
-
12:11
-
12:01
-
12:01
-
11:57
-
11:56
-
11:45
-
11:41
-
11:29
-
11:25
-
11:12
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:46
-
10:38
-
10:31
-
10:18
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:02
-
09:53
-
09:41
-
09:32
-
09:26
-
09:15
-
09:15
Партнерский контент