Источник: в Минспорта считают, что причина низкой посещаемости РПЛ — плохая погода и зима

Сегодня, 7 марта, прошло совещание представителей Минспорта РФ с клубами Российской Премьер-Лиги. На встрече обсуждалась тема Fan ID. В ходе совещания чиновники заявили, что они выяснили, в чём причина низкой посещаемости матчей РПЛ. По их мнению, на футбол ходят меньше людей из-за зимы и плохой погоды, а проект Fan ID развивается хорошо и планомерно, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Напомним, сейчас Fan ID или карта болельщика требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России. На фоне этого нововведения многие активные болельщики российских клубов объявили бойкот матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.