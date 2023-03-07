Источник: в Минспорта считают, что причина низкой посещаемости РПЛ — плохая погода и зима
Поделиться
Сегодня, 7 марта, прошло совещание представителей Минспорта РФ с клубами Российской Премьер-Лиги. На встрече обсуждалась тема Fan ID. В ходе совещания чиновники заявили, что они выяснили, в чём причина низкой посещаемости матчей РПЛ. По их мнению, на футбол ходят меньше людей из-за зимы и плохой погоды, а проект Fan ID развивается хорошо и планомерно, информирует телеграм-канал «Мутко против».
Напомним, сейчас Fan ID или карта болельщика требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России. На фоне этого нововведения многие активные болельщики российских клубов объявили бойкот матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.
Комментарии
- 7 марта 2023
-
12:53
-
12:46
-
12:42
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
12:15
-
12:11
-
12:01
-
12:01
-
11:57
-
11:56
-
11:45
-
11:41
-
11:29
-
11:25
-
11:12
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:46
-
10:38
-
10:31
-
10:18
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:02
-
09:53
-
09:41
-
09:32
-
09:26
-
09:15
-
09:15
Партнерский контент