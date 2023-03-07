«Торпедо» обратилось в РПЛ с целью перенести домашний матч с «Уралом» на «Арену Химки»
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«Торпедо» хочет провести домашний матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» на «Арене Химки», а не в «Лужниках». Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.
«Футбольный клуб «Торпедо Москва» официально обратился в Российскую Премьер-Лигу с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матча 19-го тура РПЛ 11 марта 2023 года между командами «Торпедо Москва» и «Урал» (Екатеринбург) с Большой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники» на резервный стадион — «Арену Химки» — в связи с недостаточной готовностью газона на БСА «Лужники», — сказано в заявлении РПЛ.
В «Торпедо» выразили уверенность, что следующая домашняя игра команды пройдёт в «Лужниках». Это будет матч с «Факелом» 9 апреля.
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