Агент Тюкавина — о возможном переходе форварда в «Зенит»: никогда не говори никогда
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос, может ли его клиент в будущем оказаться в «Зените».
«Приемлем ли для нас вариант с «Зенитом»? Никогда не говори никогда. Давайте подождём. Сейчас мы чисто юридически не можем вести переговоры с другими клубами. Если из «Динамо» нам скажут, что готовы продать Тюкавина, ищите варианты, тогда будем разговаривать. Пока из «Динамо» с такими предложением на нас не выходили», — приводит слова Сафонова «Спорт день за днём».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Тюкавин провёл за бело-голубых 17 встреч, в которых забил шесть голов и стал автором одной результативной передачи. Ещё три гола форвард записал на свой счёт в Кубке России.
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