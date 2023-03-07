В «Торпедо» высказались о желании провести матч с «Уралом» не в «Лужниках»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин подтвердил, что клуб выразил желание провести игру 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» на «Арене Химки», а не на домашних «Лужниках» из-за состояния газона.

«Наш клуб выражает уверенность, что следующий домашний матч «Торпедо» состоится в «Лужниках», — приводит слова Савина пресс-служба «Торпедо» в телеграм-канале.

«Клуб вместе с администрацией «Лужников» прилагает все усилия для обеспечения готовности поля к следующим играм. Будем ждать вас на нашей основной домашней арене на апрельских матчах РПЛ!» — сказано в заявлении команды.

Матч «Торпедо» — «Урал» состоится 11 марта и начнётся в 14:00 мск. С семью очками автозаводцы идут на последнем месте в турнирной таблице.