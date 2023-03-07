Ондуа поблагодарил болельщиков за поддержку после конфликта с руководством «Ганновера»

Камерунский защитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, который имеет российский паспорт, поблагодарил болельщиков за поддержку после ситуации, в которой он оказался. Напомним, ранее игрок сообщил, что не выступает за немецкий клуб после чемпионата мира в Катаре, где он выходил на поле в бутсах с российским флагом. Ондуа считает, что не получает игрового времени из-за своей позиции по текущей геополитической обстановке. После этого появилась информация о том, что «Ганновер» расторгнет с камерунцем контракт, также в клубе заявили, что защитник не проходит в состав по спортивному принципу.

«Всем привет! Надеюсь, у вас всё хорошо. Я хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку и за интерес к моей персоне. Удачи вам!» — сказал игрок в видео в своём телеграм-канале.