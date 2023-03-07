Ари: Fan ID — умный закон. Хочу, чтобы в Бразилии тоже он был. Контроль фанатов — супер

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари положительно оценил введение системы Fan ID. 37-летний футболист заявил, что хотел бы видеть аналогичную систему паспортов болельщика у себя на родине — в Бразилии.

«В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и расистские кричалки. Конечно, я считаю, что у вас придумали хороший, умный закон, потому что если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система. Обязательно оформил бы себе эту карту, потому что контроль фанатов на трибуне — супер. Я поддерживаю решение государства России ввести карту болельщика. Хотел бы, чтобы в Бразилии тоже это было», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Fan ID или карта болельщика требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России. На фоне этого нововведения многие активные болельщики российских клубов объявили бойкот матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.