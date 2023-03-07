Радченко: если Семак бьёт рекорды, то можно считать его лучшим тренером в истории «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что благодаря своим достижениям главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак может считаться лучшим наставником в истории клуба из Санкт-Петербурга.

«Семаку осталось восемь выигрышей до рекорда клуба по количеству побед? Если он бьёт рекорды, то мы вправе считать его лучшим тренером в истории «Зенита». Семак уже вошёл в историю клуба, побил рекорд, став четырежды подряд чемпионом России, что никому не удавалось.

У Семака меньше побед в еврокубках, чем у Андре Виллаша-Боаша? Конечно, когда мы говорим, что Семак — лучший тренер за всю историю клуба, то это тоже надо учитывать. Да, может быть, при Виллаше-Боаше было больше побед, но достижений на европейской арене «Зенит» не добивался. Думаю, не совсем правильно считать победы в них. Да, это показатель, но не такой, как выигрыши чемпионатов России», — приводит слова Радченко Legalbet.