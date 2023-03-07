Мама Писарского высказалась о смене фамилии нападающего «Крыльев Советов»

Елена Писарская, мама нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, прокомментировала смену фамилии футболиста. Сезон Владимир начинал под фамилией Сычевой, но сменил её на Писарский в честь отчима, который воспитывал его с детства.

«Был момент, когда он был ещё подростком, ему не нравилось своё имя и он хотел его сменить. Но потом повзрослел, понял, в честь кого он был назван, и желание поменять имя отпало само собой. А насчёт фамилии мы даже не думали. Потом я с ним говорила, что, может быть, и не надо менять. Ведь знаете, как говорят: «Как назовёшь корабль, так он и поплывёт». Его фамилию уже многие знают, а тут получается совсем другой человек, может быть другая история. Не хотелось, чтобы менял коней на переправе, но это его решение», — сказала Елена Писарская в подкасте «Мама знает всё» от РФС.