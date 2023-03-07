Нигматуллин: посещаемость на футболе в Москве при Fan ID — очень печальное зрелище!

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что посещаемость на футбольных стадионах столицы резко упала в связи с введением системы персонифицированной карты болельщика — Fan ID.
«Посещаемость на футболе в Москве при Fan ID — очень печальное зрелище. Хотя сам футбол достаточно интересный и яркий. Но мне сложно понять, почему истинные болельщики этого вида спорта не могут себе оформить этот документ. В чём конкретная проблема? К сожалению, из-за этого всего падает популярность и статус лиги. Думаю, что у футболистов стало меньше азарта, когда болельщики ушли со стадиона», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сейчас Fan ID или карта болельщика требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России. На фоне этого нововведения многие активные болельщики российских клубов объявили бойкот матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.
- 7 марта 2023
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