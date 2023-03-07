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Мама Писарского — о дебюте сына в сборной: писали, что за команда. Попробуй сам побегать

Мама Писарского — о дебюте сына в сборной: писали, что за команда. Попробуй сам побегать
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Елена Писарская, мама нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, вспомнила дебют сына в составе сборной России. Он пришёлся на товарищескую игру с Таджикистаном (0:0) в ноябре 2022 года.

«Это было осенью прошлого года, он позвонил и сообщил, что его пригласили в сборную России. Естественно, мы за него порадовались. Было бы хорошо, конечно, если бы получилось забить гол, но так сложилось, что это никому не удалось. Многие критиковали, мол, что это за сборная. Но легко говорить, а ну-ка, попробуй сам побегать все 90 минут, когда сильный соперник, когда стоит задача не пропустить. Конечно, мы очень рады, что у него такие успехи, что он достиг всего этого. Желаем, чтобы он не останавливался, доказал, что он действительно лучший», — сказала Елена Писарская в подкасте «Мама знает всё» от РФС.

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