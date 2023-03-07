Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: Дзюба раздразнил людей интервью, напитался хейтом и конвертировал его в хет-трик

Радимов: Дзюба раздразнил людей интервью, напитался хейтом и конвертировал его в хет-трик
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Владислав Радимов высказался о хет-трике нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом». Напомним, игра завершилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников. Именно хет-трик Дзюбы принёс «Локомотиву» победу в этой встрече.

«Когда у Артёма на максимуме стоит тумблер мотивации, остановить его практически невозможно! Вот и сейчас, раздразнил общественность очередным громким интервью, подпитался хейтом и конвертировал его в три забитых мяча в принципиальном матче с командой Карпина. Уверен, до конца сезона ещё не раз увидим его фамилию на табло!» — написал Владислав Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.

У Дзюбы уже больше 150 голов в РПЛ. Каким командам он забивал чаще других? У Дзюбы уже больше 150 голов в РПЛ. Каким командам он забивал чаще других?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023