Радимов: Дзюба раздразнил людей интервью, напитался хейтом и конвертировал его в хет-трик

Российский тренер Владислав Радимов высказался о хет-трике нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом». Напомним, игра завершилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников. Именно хет-трик Дзюбы принёс «Локомотиву» победу в этой встрече.

«Когда у Артёма на максимуме стоит тумблер мотивации, остановить его практически невозможно! Вот и сейчас, раздразнил общественность очередным громким интервью, подпитался хейтом и конвертировал его в три забитых мяча в принципиальном матче с командой Карпина. Уверен, до конца сезона ещё не раз увидим его фамилию на табло!» — написал Владислав Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.