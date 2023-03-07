Эммерсон: Гончаренко — отличный тактик и мотиватор. «Урал» стал другой командой

Защитник «Урала» Эммерсон поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером екатеринбуржцев Виктором Гончаренко.

«Мы не думаем, какое место можем занять. Просто стараемся подняться как можно выше. Хотим проводить каждую игру лучше предыдущей. У нас задача — побеждать в каждом матче. С приходом Гончаренко «Урал» стал другой командой. До и после его прихода — две разные команды. Это заметно абсолютно для всех. Виктор Михайлович вносит огромный вклад в положительный результат. Он отличный тактик и мотиватор», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Урал после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.