Легенда «Арсенала» Киоун — о Бруну Фернандеше: он должен измениться или уйти из «МЮ»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша за его поведение на поле.

«Какое послание я бы передал Фернандешу? Думаю, сказал бы, чтобы он перестал симулировать и просить поблажки. Как нейтральный болельщик я смотрю на реакцию некоторых футболистов. Это не регби, думаю, такое можно сказать капитану.

Думаю, Рой Кин смотрит матчи «Юнайтед», и поведение Фернандеша противоположно тому, как вёл себя сам Кин. Это современные футболисты? Он далёк от совершенства, но ещё может измениться. Тен Хаг должен повлиять на него, а если не получится, Бруну нужно уйти, — приводит слова Киоуна Daily Mail.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик: