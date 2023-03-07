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Экс-тренер «Барселоны» объяснил, почему российских юниоров нет в академии каталонцев

Экс-тренер «Барселоны» объяснил, почему российских юниоров нет в академии каталонцев
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Бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Франк Артига, который сейчас возглавляет «Родину-2», назвал одну из причин, по которой юных российских футболистов нет в академии сине-гранатовых.

«Очень сильно влияет законодательство, ведь Россия не входит в ЕС. У ребят из Англии после выхода из Евросоюза теперь такая же проблема с европейскими академиями — они могут попасть туда, лишь когда станут постарше, а это риск — адаптация будет проходить в разы сложнее», — приводит слова Артиги Sport24.

Артига работал в структуре «Барселоны» с сезона-2010/2011 по сезон-2019/2020, после чего возглавил молодёжную команду Объединённых Арабских Эмиратов. В январе 2023 года специалист подписал контракт с «Родиной-2».

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