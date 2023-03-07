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Goal: «Зенит» поборется с «Боруссией», «Аяксом» и «Ньюкаслом» за 17-летнего Педриньо

Goal: «Зенит» поборется с «Боруссией», «Аяксом» и «Ньюкаслом» за 17-летнего Педриньо
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17-летний нападающий «Коринтианса» Педриньо может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. На футболиста претендует «Зенит», информирует Goal.

Согласно сведениям источника, помимо российского клуба, Педриньо интересен «Аяксу», «Боруссии Дортмунд», «Ньюкаслу», «Брайтону» и ПСВ. Отмечается, что в контракте 17-летнего футболиста с «Коринтиансом» прописана сумма отступных — € 50 млн. Ожидается, что футболист сменит клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 45 очков. Второе место занимает московский «Спартак» (37). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).

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